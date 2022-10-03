Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов

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Жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов.

В турнире примут участие 16 клубов, которые разбиты на четыре группы по четыре команды.

Группа А: "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Влазния" (Албания).

Группа B: "Вольфсбург" (Германия), "Славия" (Чехия), "Санкт-Пельтен" (Австрия), "Рома" (Италия).

Группа C: "Лион" (Франция), "Арсенал" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Цюрих" (Швейцария).

Группа D: "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Русенгорд" (Швеция), "Бенфика" (Португалия).

Матчи будут сыграны с 19 октября по 22 декабря.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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