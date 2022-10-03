В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового турнира женской Лиги чемпионов.

В турнире примут участие 16 клубов, которые разбиты на четыре группы по четыре команды.

Группа А: "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Влазния" (Албания).

Группа B: "Вольфсбург" (Германия), "Славия" (Чехия), "Санкт-Пельтен" (Австрия), "Рома" (Италия).

Группа C: "Лион" (Франция), "Арсенал" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Цюрих" (Швейцария).

Группа D: "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Русенгорд" (Швеция), "Бенфика" (Португалия).

Матчи будут сыграны с 19 октября по 22 декабря.

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