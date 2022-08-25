Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп

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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: составы всех групп

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Группа A: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс".

Группа B: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге".

Группа C: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория Пльзень".

Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель".

Группа E: "Милан", "Челси", "Ред Булл Зальцбург", "Динамо" Загреб.

Группа F: "Реал", "РБ Лейпциг", "Шахтер", "Селтик".

Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген".

Группа H: ПСЖ, "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
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