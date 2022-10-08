Женская сборная Украины проиграла Англии с двузначным счетом

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В Таллинне сыграли первые матчи турнира в Лиге А Евро-2023 U-17 с участием женской сборной Украины WU-17.

В первом матче украинская команда встречалась с соперницами из Англии и уступила со счетом 0:11.

Украина WU-17 – Англия WU-17 – 0:11 (0:6)

Голы: Бейкер (21, 28, с пенальти, 45+1, 55), Поттер (29, 50), Гарберт (32), Агьеманг (33), Эрл (67, 71), Лиа (90+2) .

Украина WU-17: Снегирь, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Игнатенко (Котельчук, 79), Шевцова (Черненко, 34, Масловская, 65), Юзва (Стахнюк, 46), Боровская (Помьяновская, 65), Астахова , Птицына, Скворцова.

Англия WU-17: Пур, Деннис (Насименто, 69), Рейд (Шоу, 56), Ньювелл, Уорд, Эрл, Гарберт, Поттер (Несбет, 69), Бейкер (Таккер, 46), Агьеманг (Лиа) , 56), Браун.

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