Женская сборная Украины проиграла Англии с двузначным счетом
Фото: УАФ/Автор неизвестен
В Таллинне сыграли первые матчи турнира в Лиге А Евро-2023 U-17 с участием женской сборной Украины WU-17.
В первом матче украинская команда встречалась с соперницами из Англии и уступила со счетом 0:11.
Украина WU-17 – Англия WU-17 – 0:11 (0:6)
Голы: Бейкер (21, 28, с пенальти, 45+1, 55), Поттер (29, 50), Гарберт (32), Агьеманг (33), Эрл (67, 71), Лиа (90+2) .
Украина WU-17: Снегирь, Вершняк, Заборовец, Краснобородько, Игнатенко (Котельчук, 79), Шевцова (Черненко, 34, Масловская, 65), Юзва (Стахнюк, 46), Боровская (Помьяновская, 65), Астахова , Птицына, Скворцова.
Англия WU-17: Пур, Деннис (Насименто, 69), Рейд (Шоу, 56), Ньювелл, Уорд, Эрл, Гарберт, Поттер (Несбет, 69), Бейкер (Таккер, 46), Агьеманг (Лиа) , 56), Браун.
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