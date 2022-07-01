Жена владельца "Спартака" Зарема родила пятого ребенка
Фото: инстаграм Заремы Салиховой/Автор неизвестен
У Заремы Салиховой и Леонида Федуна родился пятый ребенок.
О радостном событии в семье владельца "Спартака" сообщил журналист Иван Карпов.
По его информации, в семье появилась еще одна девочка.
Таким образом, Зарема и Федун будут воспитывать троих сыновей и двоих дочерей.
Интересно, что у Федуна также есть двое детей от первого брака.
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