Жена Варди проиграла суд супруге Руни

Фото: твиттер Уэйна Руни/Автор неизвестен

Супруга нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребекка Варди проиграла суд по делу о клевете супруге наставника "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин Руни.

Как сообщает Sky Sports, суд постановил, что Варди действительно причастна к сливу информации и несёт ответственность за её утечку в прессу.

В свою очередь показания Варди назвали непоследовательными, уклончивыми и неправдоподобными.

Скандал произошел в 2019 году, когда Колин Руни заявила, что Ребекка Варди передавала газете The Sun личную информацию из социальных сетей.

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