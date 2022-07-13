Жена Левандовски кратко высказалась о возможном переходе форварда в "Барселону"

Фото: твиттер Анны Левандовски/Автор неизвестен

Анна Левандовски, жена нападающего "Баварии" Роберта Левандовски ответила на вопрос, перейдет ли ее муж в "Барселону".

"Я бы тоже хотела это знать", - написала Анна в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов заплатить за футболиста 50 миллионов евро. При этом "Барселона" уже согласовала с игроком условия личного контракта.

33-летний Левандовски приехал на первый сбор "Баварии", но надеется на скорейший трансфер.

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