Жена футболиста сборной Бразилии шокирована его внешностью в FIFA 23 (фото)

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Жена футболиста сборной Бразилии шокирована его внешностью в FIFA 23 (фото)

Жена защитника "Бенфики" и сборной Бразилии Лукаса Вериссимо крайне недовольна внешностю мужа в FIFA 23.

"Что это за уродство? Я не выходила замуж за уродливого мужчину", – написала Аманда Вериссимо в твиттере.

Напомним, что релиз популярнейшего симулятора футбола состоится 30 сентября на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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