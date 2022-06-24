Жемалетдинов из-за травмы не сыграет в этом году

Фото: инстаграм Рифата Жемалетдинова/Автор неизвестен

Полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не выйдет на поле в этом году.

Как сообщает официальный сайт московского клуба, у 25-летнего хавбека было выявлено серьезное повреждение ахиллова сухожилия.

В ближайшее время футболист перенесет операцию, а на восстановление уйдет от 7 до 9 месяцев.

В прошлом сезоне Жемалетдинов провел в чемпионате России 24 матча и забил девять голов.

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