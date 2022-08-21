"Зенит" вырвал победу над "Торпедо"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле обыграл "Торпедо" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Сергеева и Малкома.

"Зенит", набрав 14 очков, вышел на первое место в турнирной таблице. "Торпедо" с 1 очком занимает последнее, 16-е место.

"Зенит" – "Торпедо" - 2:0 (0:0)

Голы: Сергеев, 84 - 1:0, Малком, 87 - 2:0

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос (Ерохин, 81), Мостовой (Круговой, 82), Вендел, Мантуан (Бакаев, 46), Малком (Сутормин, 90), Кассьерра (Сергеев, 68).

"Торпедо": Бабурин, Смольников, Нетфуллин, Кожемякин (Шумских, 90), Самсонов, Прошкин, Померко (Рейхмен, 62), Енин, Эркинов (Лебеденко, 78), Лаптев (Калмыков, 62), Караев (Турищев, 46).

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