"Зенит" вырвал победу над ЦСКА
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Малкома и Мантуана. У гостей отличился Федор Чалов.
"Зенит", набрав 11 очков, вышел на первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 10 очками опустился на третью позицию.
"Зенит" – ЦСКА - 2:1 (1:0)
Голы: Малком, 45 - 1:0, Чалов, 63 (с пенальти) - 1:1, Мантуан, 85 - 2:1
"Зенит": Кержаков, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Вендел (Ерохин, 90), Сутормин (Адамов, 66), Малком, Сергеев (Кассьерра, 66).
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Здьелар, 71), Мухин (Ермаков, 70), Медина, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов (Яковлев, 82).
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