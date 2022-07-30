"Зенит" уничтожил "Локомотив" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле разгромил "Локомотив" со счетом 5:0.

Победу московскому клубу принесли дубль Ивана Сергеева, голы Вендела, Клаудиньо и Зелимхана Бакаева.

"Зенит" – "Локомотив" - 5:0 (0:0)

Голы: Вендел, 63 - 1:0, Клаудиньо, 75 - 2:0, Сергеев, 80 - 3:0, Бакаев, 90 (с пенальти) - 4:0, Сергеев, 90 - 5:0

"Зенит": Одоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Вендел (Адамов, 85), Сутормин (Круговой, 85), Мостовой (Бакаев, 80), Малком, Кассьерра (Сергеев, 80).

"Локомотив": Худяков, Живоглядов (Марадишвили, 83), Едвай, Магкеев, Ненахов (Тикнизян, 83), Миранчук, Баринов, Керк (Игнатьев, 73), Карпукас (Куликов, 61), Камано (Раконяц, 74), Изидор.

Удаление: Баринов (90).

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