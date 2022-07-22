"Зенит" улучшил позиции в мировом рейтинге клубов

"Зенит" совершил скачок в мировом рейтинге футбольных клубов по версии FiveThirtyEight.

Чемпион России поднялся сразу на 10 мест и теперь занимает 40-ю строчку. Таким образом, питерский клуб стал лучшим среди всех российских коллективов.

Интересно, что первое место снова занял английский "Манчестер Сити", за ним идет мюнхенская "Бавария", а замыкает тройку "Ливерпуль".

Рейтинг FiveThirtyEight составляется после каждого игрового дня, а команды в нем сравниваются по индексу футбольной силы.

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