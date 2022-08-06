"Зенит" торгуется с "Фенербахче" за игрока сборной Венгрии

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"Зенит" торгуется с "Фенербахче" за игрока сборной Венгрии

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

"Зенит" намерен усилить состав хавбеком "Фенербахче" и сборной Венгрии Аттилой Салаи. 

Российский клуб уже начал переговоры о трансфере 24-летнего игрока, сообщает Sport24. 

В Турции надеются выручить за футболиста 12 миллионов евро, в то время как "Зенит" готов заплатить только 8-10 млн.

Отметим, что контракт Салаи с "Фенербахче" рассчитан до 2025 года.

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