"Зенит" торгуется с "Фенербахче" за игрока сборной Венгрии
Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен
"Зенит" намерен усилить состав хавбеком "Фенербахче" и сборной Венгрии Аттилой Салаи.
Российский клуб уже начал переговоры о трансфере 24-летнего игрока, сообщает Sport24.
В Турции надеются выручить за футболиста 12 миллионов евро, в то время как "Зенит" готов заплатить только 8-10 млн.
Отметим, что контракт Салаи с "Фенербахче" рассчитан до 2025 года.
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