"Зенит" разгромил "Спартак" в матче за Суперкубок России
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок России "Зенит" разгромил "Спартак" со счетом 4:0 и стал обладателем трофея.
Победу петербургскому клубу принесли голы Ивана Сергеева, Малкома, Вендела и Матео Кассьерры.
"Зенит" – "Спартак" - 4:0 (2:0)
Голы: Сергеев, 29 - 1:0, Малком, 34 - 2:0, Вендел, 46 - 3:0, Кассьерра, 90 - 4:0
"Зенит": Одоевский, Чистяков, Алип, Дуглас Сантос (Ерохин, 86), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 77), Сутормин (Бакаев, 69), Клаудиньо, Малком (Мостовой, 77), Сергеев (Кассьерра, 69).
"Спартак": Селихов, Джикия, Чернов (Рассказов, 76), Рыбус, Денисов, Зобнин (Пруцев, 76), Умяров, Игнатов (Зиньковский, 46), Хлусевич (Литвинов, 61), Промес, Соболев (Николсон, 60).
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