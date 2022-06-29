"Зенит" разгромил ЦСКА в матче предсезонного турнира
В матче предсезонного турнира "Зенит" разгромил ЦСКА со счетом 3:0.
Победу петербургскому клубу принесли дубль Алексея Сутормина и гол Андрея Мостового.
ЦСКА – Зенит – 0:3 (0:1)
Голы: Сутормин, 39 - 0:1, Сутормин, 67 (с пенальти) - 0:2, Мостовой, 78 (с пенальти) - 0:3
ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич (Лукин, 69), Каптилович (Большаков, 46), Дивеев, Щенников (Казаков, 69), Зайнутдинов (Гайч, 69), Бистрович (Тарба, 69), Карраскаль (Яковлев, 46), Обляков (Ермаков, 46), Эджуке (Багринцев, 46), Заболотный (Гурченко, 69).
"Зенит": Одоевский, Сантос (Круговой, 46), Алип (Сергеев Д., 74), Чистяков (Адамов, 46), Сутормин (Михайлов, 74), Барриос (Вендел, 46), Кузяев (Ерохин, 61), Клаудиньо (Скроботов, 74), Бакаев (Мостовой, 61), Малком (Сандрачук, 74), Сергеев И. (Кравцов, 61).
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