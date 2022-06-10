"Зенит" проведёт товарищеский матч с чемпионом Сербии

Фото: твиттер "Црвена звезда"/Автор неизвестен

Чемпион России "Зенит" проведёт товарищеский матч с сербской командой "Црвена Звезда".

Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, игра состоится 3 июля в Сочи на стадионе "Фишт". Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

Эта встреча станет заключительным товарищеским матчем петербуржцев перед стартом сезона-2022/2023.

Отметим, что по итогам сезона в Сербии "Црвена Звезда" стала победителем национального первенства.

Не пропустите: Названа зарплата Левандовски в "Барселоне". | https://dailysports.net