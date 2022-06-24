"Зенит" предложил 5 миллионов евро за форварда "Сочи"
Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен
Нападающий "Сочи" Матео Кассьерра все ближе к трансферу в "Зенит".
Как сообщает журналист Пипе Сиерра в Twitter, за футболиста чемпион страны заплатит 5 миллионов евро.
По информации источника, контракт с 25-летним колумбийцем будет подписан по схеме "3+1".
В прошедшем сезоне Кассьерра забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач в 24 матчах за сочинский клуб.
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