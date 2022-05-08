"Зенит" потроллил "Манчестер Юнайтед" с помощью кубка РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" потроллил болельщиков "Манчестер Юнайтед", использовав трофей за чемпионство в Российской Премьер-лиге.

Пресс-служба российского клуба в англоязычном твиттере "Зенита" опубликовала фотографию полузащитника Андрея Мостового с кубком РПЛ и надписью: "Эй, фанаты "Манчестер Юнайтед", вот как выглядит трофей!"

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" не выигрывает трофеи с 2017 года.

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