"Зенит" потерял очки в Грозном

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура РПЛ "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 0:0.

Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления вратаря Даниила Одоевского.

"Ахмат" – "Зенит" - 0:0

"Ахмат": Шелия, Тодорович, Нижич, Журавлев, Быстров (Конате, 86), Богосовац, Швец, Тимофеев (Фольмер, 89), Трошечкин (Бериша, 61), Садулаев (Агаларов, 46), Ильин (Олейников, 61).

"Зенит": Одоевский, Ловрен (Алип, 46), Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 60), Вендел, Сутормин (Адамов, 46), Мостовой (Кержаков, 44), Малком, Кассьерра (Чистяков, 87).

Удаление: Одоевский (41).

Не пропустите: ЦСКА одержал крупную победу в 4-м туре РПЛ. | https://dailysports.net