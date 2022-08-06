"Зенит" потерял очки в Грозном
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура РПЛ "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 0:0.
Стоит отметить, что гости больше тайма играли вдесятером из-за удаления вратаря Даниила Одоевского.
"Ахмат" – "Зенит" - 0:0
"Ахмат": Шелия, Тодорович, Нижич, Журавлев, Быстров (Конате, 86), Богосовац, Швец, Тимофеев (Фольмер, 89), Трошечкин (Бериша, 61), Садулаев (Агаларов, 46), Ильин (Олейников, 61).
"Зенит": Одоевский, Ловрен (Алип, 46), Родригао, Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 60), Вендел, Сутормин (Адамов, 46), Мостовой (Кержаков, 44), Малком, Кассьерра (Чистяков, 87).
Удаление: Одоевский (41).
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