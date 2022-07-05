"Зенит" покупает защитника у "Сочи"

Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен

Центральный защитник "Сочи" Родригао переходит в питерский "Зенит"

Ожидается, что за 26-летнего футболиста чемпион России заплатит около 4 млн евро.

В новом клубе бразилец будет зарабатывать около 1 млн евро в год без учета бонусов.

Источник утверждает, что переход бразильца в клуб из Петербурга полностью согласован.

В минувшем сезоне защитник отыграл 31 матч во всех турнирах и забил 3 гола.

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