"Зенит" покупает защитника у "Сочи"

Теги фк сочизенит санкт-петербург

"Зенит" покупает защитника у "Сочи"

Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен

Центральный защитник "Сочи" Родригао переходит в питерский "Зенит"

Ожидается, что за 26-летнего футболиста чемпион России заплатит около 4 млн евро.

В новом клубе бразилец будет зарабатывать около 1 млн евро в год без учета бонусов.

Источник утверждает, что переход бразильца в клуб из Петербурга полностью согласован.

В минувшем сезоне защитник отыграл 31 матч во всех турнирах и забил 3 гола.

Не пропустите: "Спартак" продал Тиля в ПСВ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Крыховяк может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов