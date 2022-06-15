"Зенит" подписал бывшего игрока "Спартака"

Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев стал игроком "Зенита", о чем сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Как известно, московский клуб не стал продлевать контракт с 25-летним хавбеком.

25-летний Бакаев является воспитанником московской команды. За "Спартак" он провел 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач.

Не пропустите: Радимов ярко потролил Зарему. | https://dailysports.net