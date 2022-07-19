"Зенит" подписал бразильского вратаря
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
"Зенит" объявил о подписании арендного соглашения с вратарем "Коринтианса" Иваном Куарежмой.
25-летний бразилец проведёт в российском клубе весь новый сезон.
Кроме того, у клуба Санкт-Петербурга будет опция выкупа футболиста.
Иван — воспитанник бразильского клуба "Понте Преда". За "Коринтианс" он играл с января 2022 года и успел провести три матча.
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