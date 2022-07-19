"Зенит" подписал бразильского полузащитника

Фото: телеграм-канал "Зенита"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Зенита" в официальном телеграм-канале объявила о переходе полузащитника "Коринтианса" Густаво Мантуана.

Петербургский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Бразилец будет выступать за "Зенит" под 31-м номером.

21-летний Мантуан выступает за "Коринтианс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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