"Зенит" подписал бразильского полузащитника
Фото: телеграм-канал "Зенита"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Зенита" в официальном телеграм-канале объявила о переходе полузащитника "Коринтианса" Густаво Мантуана.
Петербургский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года. Бразилец будет выступать за "Зенит" под 31-м номером.
21-летний Мантуан выступает за "Коринтианс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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