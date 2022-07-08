"Зенит" победил "Спартак" в матче легенд

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" в матче легенд добился победы над московским "Спартаком" со счетом 2:0.

Победу петербургскому клубу принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.

Легенды "Зенита" – Легенды "Спартака" – 2:0 (1:0)

Голы: Широков, 25 - 1:0, Кержаков, 50 - 2:0

"Зенит" (стартовый состав): Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Радченко, Кобелев, Аршавин, Кержаков, Быстров.

"Спартак" (стартовый состав): Филимонов, Хлестов, Ширко, Головской, Комбаров, Самедов, Тихонов, Титов, Аленичев, Баженов, Бузникин.

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