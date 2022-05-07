"Зенит" победил "Химки" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Иван Сергеев.

"Зенит", набрав 64 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 29 очками остались на 12-й позиции.

"Зенит" – "Химки" - 1:0 (1:0)

Гол: Сергеев, 13 - 1:0

"Зенит": Одоевский, Дуглас Сантос (Адамов, 61), Алип, Круговой, Клаудиньо, Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Сутормин, Малком (Оздоев, 61), Сергеев (Дзюба, 70), Юри Алберто (Ерохин, 71).

"Химки": Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук, Глушаков, Главчич (Юран, 46), Магомедов (Жирков, 73), Руденко (Жумабеков, 79), Садыгов (Анван, 46).

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