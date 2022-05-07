"Зенит" победил "Химки" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл подмосковные "Химки" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Иван Сергеев.
"Зенит", набрав 64 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 29 очками остались на 12-й позиции.
"Зенит" – "Химки" - 1:0 (1:0)
Гол: Сергеев, 13 - 1:0
"Зенит": Одоевский, Дуглас Сантос (Адамов, 61), Алип, Круговой, Клаудиньо, Барриос, Вендел (Мостовой, 62), Сутормин, Малком (Оздоев, 61), Сергеев (Дзюба, 70), Юри Алберто (Ерохин, 71).
"Химки": Лантратов, Григалава, Тихий, Волков, Идову, Кухарчук, Глушаков, Главчич (Юран, 46), Магомедов (Жирков, 73), Руденко (Жумабеков, 79), Садыгов (Анван, 46).
Не пропустите: "Спартак" одержал важную победу над "Уралом". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Стало известно, как Роналду назвал новорожденную дочь
-
"Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном"
-
"Нижний Новгород" в большинстве проиграл "Ахмату"
-
"Зенит" победил "Химки" в матче РПЛ
-
"Фрайбург" с разгромным счетом проиграл "Униону"
-
"Байер" победил "Хоффенхайм" и гарантировал себе попадание в ЛЧ
-
Брандт принес дортмундской "Боруссии" победу над худшей командой Бундеслиги
-
"Наполи" одержал непростую победу в Турине
-
"Гранада" уничтожила "Мальорку" в матче Ла Лиги
-
"Спартак" одержал важную победу над "Уралом"
-
"Наполи" нашел замену Осимхену в Серии А
-
Каррера высказался о критике Заремы в адрес судей
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на португальского таланта
-
Луческу назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Неймар рассказал, на что он готов ради победы Бразилии на ЧМ-2022
-
В Госдуме РФ отреагировали на продажу "Челси" Абрамовичем
-
Давид Силва побил рекорд Карпина в "Реале Сосьедад"
-
Погба может перейти в "Манчестер Сити"
-
Абрамович продал "Челси" за гигантскую сумму
-
Главные новости дня: 6 мая