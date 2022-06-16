"Зенит" отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ

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"Зенит" отказался от трансфера лучшего бомбардира РПЛ

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Форвард "Уфы" Гамид Агаларов не станет игроком "Зенита" этим летом.

Как сообщает источник, решение принял тренерский штаб питерского клуба.

"Нападающий не нравится главному тренеру Семаку и не подходит под его видение игры", – сообщил источник "Чемпионата".

21-летний Агаларов  в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов в 30 матчах.

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