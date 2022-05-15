"Зенит" определился с условием продления контракта с Дзюбой

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"Зенит" определился с условием продления контракта с Дзюбой

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" продлит контракт с нападающим Артемом Дзюбой, а затем отдаст его в аренду "Црвене Звезде", сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, футболист подпишет с петербургским клубом однолетнее соглашение с понижением зарплаты. Нынешний контракт форварда истекает ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 37 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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