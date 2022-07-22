"Зенит" одержал крупную победу в РПЛ
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0.
Победу хозяевам принесли дубль Андрея Мостового и гол Далера Кузяева.
"Зенит" – "Крылья Советов" - 3:0 (3:0)
Голы: Мостовой, 5 - 1:0, Кузяев, 12 (с пенальти) - 2:0, Мостовой, 31 - 3:0
"Зенит": Одоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кузяев (Сутормин, 28), Сергеев, Мостовой, Малком, Кассьерра.
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Якуба (Витюгов, 14), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко.
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