"Зенит" одержал крупную победу в РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата России петербургский "Зенит" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Андрея Мостового и гол Далера Кузяева.

"Зенит" – "Крылья Советов" - 3:0 (3:0)

Голы: Мостовой, 5 - 1:0, Кузяев, 12 (с пенальти) - 2:0, Мостовой, 31 - 3:0

"Зенит": Одоевский, Ловрен, Родригао, Дуглас Сантос, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кузяев (Сутормин, 28), Сергеев, Мостовой, Малком, Кассьерра.

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов (Евгеньев, 62), Горшков, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Якуба (Витюгов, 14), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко.

Не пропустите: Педро Роша вернется в "Спартак". | https://dailysports.net