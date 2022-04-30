"Зенит" обыграл "Локомотив" и стал чемпионом России

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Сергеева, Малкома и Андрея Мостового. В составе гостей отличился Гирано Керк.

"Зенит", набрав 61 очко, гарантировал себе чемпионский титул. "Локомотив" с 41 очком остался на шестой позиции.

"Зенит" - "Локомотив" - 3:1 (2:1)

Голы: Керк, 4 - 0:1, Сергеев, 27 - 1:1, Малком, 42 - 2:1, Мостовой, 79 - 3:1

"Зенит": Кержаков, Кузяев, Чистяков, Алип (Круговой, 46), Сантос, Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Сергеев, Альберто (Юри Мостовой, 72).

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Едвай, Мампаси, Ненахов, Карпукас, Баринов (Бабкин, 60), Исидор (Камано, 73), Жемалетдинов, Керк, Петров (Миранчук, 72).

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