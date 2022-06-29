"Зенит" "обменял" Юри Алберто на двух бразильцев

Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен

Нападающий "Зенита" Юри Алберто практически завершил переход в "Коринтианс" на правах аренды.

Как сообщил бразильский журналист Марко Белло, сделка полностью согласована и футболист уже подписал контракт.

В то же время в "Зенит" в аренду проследуют Густаво Мантуан и Иван, соглашения которых также уже оформлены.

В прошлом бразилец провёл за сине-бело-голубых 15 матчей, в которых забил шесть мячей.

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