"Зенит" обменяет форварда на двух игроков "Коринтианса"

Фото: твиттер Алберто\Автор неизвестен

"Зенит" определился с будущим форварда команды Юри Алберто.

По данным источника, питерский клуб обменяет нападающего на двух футболистов "Коринтианс".

По информации бразильского журналиста Фабио Алейшо, в московский клуб может перебраться вратарь Иван Куарезма. Имя второго футболиста не называется.

Как известно, "Коринтианс" договорился с чемпионом России об аренде Алберто.

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