"Зенит" неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на выезде проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1.

Единственный гол на 20-й минуте забил Николай Калинский.

"Нижний Новгород", набрав 33 очка, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" с 65 очками занял первое место.

"Нижний Новгород" – "Зенит" - 1:0 (1:0)

Гол: Калинский, 20 (с пенальти) - 1:0

"Нижний Новгород": Гойло, Козлов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Калинский, Стоцкий, Берковский (Горбунов, 61), Шарипов (Ткачук, 68), Кравцов, Сулейманов (Карасев, 78).

"Зенит": Одоевский, Адамов, Барриос, Алип, Круговой, Сутормин (Столбов, 59), Мостовой, Оздоев (Сергеев, 46), Кузяев, Дзюба, Сергеев.

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