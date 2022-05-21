"Зенит" неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду"
Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" на выезде проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1.
Единственный гол на 20-й минуте забил Николай Калинский.
"Нижний Новгород", набрав 33 очка, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" с 65 очками занял первое место.
"Нижний Новгород" – "Зенит" - 1:0 (1:0)
Гол: Калинский, 20 (с пенальти) - 1:0
"Нижний Новгород": Гойло, Козлов, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Калинский, Стоцкий, Берковский (Горбунов, 61), Шарипов (Ткачук, 68), Кравцов, Сулейманов (Карасев, 78).
"Зенит": Одоевский, Адамов, Барриос, Алип, Круговой, Сутормин (Столбов, 59), Мостовой, Оздоев (Сергеев, 46), Кузяев, Дзюба, Сергеев.
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