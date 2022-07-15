"Зенит" не смог победить в 1-м туре РПЛ

Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата России "Химки" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Вендел, но в концовке равновесие восстановил Резиуан Мирзов.

"Химки" – "Зенит" - 1:1 (0:1)

Голы: Вендел, 17 - 0:1, Мирзов, 84 - 1:1

"Химки": Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71).

"Зенит": Одоевский, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Сутормин (Ерохин, 75), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).

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