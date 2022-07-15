"Зенит" не смог победить в 1-м туре РПЛ
Фото: твиттер "Химок"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата России "Химки" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1.
В первом тайме счет открыл Вендел, но в концовке равновесие восстановил Резиуан Мирзов.
"Химки" – "Зенит" - 1:1 (0:1)
Голы: Вендел, 17 - 0:1, Мирзов, 84 - 1:1
"Химки": Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71).
"Зенит": Одоевский, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Сутормин (Ерохин, 75), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).
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