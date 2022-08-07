"Зенит" назвал сроки восстановления травмированного Клаудиньо

Фото: твиттер Клаудиньо/Автор неизвестен

Пресс-служба "Зенита" на официальном сайте сообщила о сроках восстановления бразильского полузащитника Клаудиньо.

У футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра и он пропустит 4-5 недель. Травму хавбек получил в матче 4-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).

Таким образом, бразилец пропустит предстоящие матчи с ЦСКА, "Торпедо", "Уралом" и "Спартаком".

В нынешнем сезоне 25-летний Клаудиньо провел за "Зенит" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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