"Зенит" может купить вратаря "Сочи"
Фото: твиттер Дениса Адамова/Автор неизвестен
"Зенит" проявляет интерес к вратарю "Сочи" Денису Адамову, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что летом "Зенит" может расстаться с вратарями Михаилом Кержаковым и Станиславом Крицюком.
В нынешнем сезоне 24-летний Адамов провел за "Сочи" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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