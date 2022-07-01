"Зенит" и "Црвена Звезда" договорились о трансфере молодого защитника
Фото: сайт "Црвены Звезды"/Автор неизвестен
"Зенит" и "Црвена Звезда" фактически договорились о трансфере молодого защитника Страхиньи Эраковича.
Источник отмечает, что 22-летний футболист готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в России, даже несмотря на отсутствие еврокубковых соревнований.
Ожидается, что в ближайшее время представители клубов проведут предварительный раунд переговоров по игроку.
Интересно, что 3 июля состоится товарищеская игра "Зенита" с "Црвеной Звездой".
В прошлом сезоне Эракович провел 41 матч и сделал одну результативную передачу.
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