"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"
"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.
Как пишет источник, переход может состояться летом 2023 года, когда у 19-летнего хавбека закончится срок аренды в "Крыльях Советов".
В текущем сезоне молодой футболист провел за самарцев 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.
Его соглашение с "Сочи" рассчитано до 2025 года.
Не пропустите: ЦСКА сделал повторное предложение по лидеру "Фенербахче". | https://dailysports.net
главное
-
"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП
-
Зарема предрекает крах российского футбола
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Сборная России поздравила Дзюбу с первым голом в Турции
-
"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ
-
"Милан" представил форму необычного цвета
-
Защитнику "Сити" Менди грозит пожизненный срок
-
"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"
-
Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы
-
"Сочи" не отпускает Нобоа в ЦСКА
-
"Бавария" может арендовать Френки де Йонга
-
"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП
-
"Челси" договорился о трансфере Гордона
-
Обамеянг определился с будущим в "Барселоне"
-
"Ювентус" все же подпишет Милика
-
Полузащитник "Сочи" получил полный разрыв крестообразной связки
-
Зарема предрекает крах российского футбола
-
Луческу пожаловался на ситуацию в "Динамо" перед матчем с "Бенфикой"
-
Наставник "МЮ" прокомментировал победу над "Ливерпулем"
-
Роналду не отмечается результативными действиями четыре матча кряду
-
"МЮ" увеличил предложение по Антони и уже договорился с футболистом
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги