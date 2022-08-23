"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"

Теги фк сочизенит санкт-петербург

"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"

"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.

Как пишет источник, переход может состояться летом 2023 года, когда у 19-летнего хавбека закончится срок аренды в "Крыльях Советов".

В текущем сезоне молодой футболист провел за самарцев 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Его соглашение с "Сочи" рассчитано до 2025 года. 

Не пропустите: ЦСКА сделал повторное предложение по лидеру "Фенербахче". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов