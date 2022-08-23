"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.

Как пишет источник, переход может состояться летом 2023 года, когда у 19-летнего хавбека закончится срок аренды в "Крыльях Советов".

В текущем сезоне молодой футболист провел за самарцев 6 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Его соглашение с "Сочи" рассчитано до 2025 года.

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