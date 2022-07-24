"Зенит" готовит трансфер игрока сборной Колумбии

Санкт-петербургский "Зенит" хочет купить центрального защитника бельгийского "Генка" Джона Лукуми.

Как сообщает Voetbalprimeur, также в услугах футболиста заинтересованы "Борнмут", "Фулхэм" и "Ницца".

Клубы уже вышли на связь с клубом Лукуми для консультаций по поводу возможного трансфера.

24-летний защитник имеет в своем активе 5 матчей за национальную сборную Колумбии.

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