"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов

"Зенит" собирается подписать защитника "Фенербахче" Атиллу Солои.

Как сообщает As Marca, чемпион России предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.

Кроме "Зенита" футболиста хотят подписать "Аякс", "Порту", "Ноттингем Форест", "Фулхэм" и "Торино".

В прошлом сезоне венгр он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду.

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