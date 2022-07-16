"Зенит" готов купить защитника сборной Венгрии за 14 миллионов
"Зенит" собирается подписать защитника "Фенербахче" Атиллу Солои.
Как сообщает As Marca, чемпион России предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.
Кроме "Зенита" футболиста хотят подписать "Аякс", "Порту", "Ноттингем Форест", "Фулхэм" и "Торино".
В прошлом сезоне венгр он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду.
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