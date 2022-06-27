"Зенит" договорился с одним из лидеров "Сочи"
Фото: твиттер Матео Кассьерры/Автор неизвестен
Мартин Араоз, агент колумбийского нападающего "Сочи" Матео Кассьерры, сообщил, что его клиент согласовал условия личного контракта с петербургским "Зенитом".
"Кассьерра согласовал контракт с "Зенитом", – приводит слова Араоза "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за футболиста четыре миллиона евро. Зарплата игрока в петербургском клубе составит один миллион евро в год.
В прошлом сезоне 25-летний Кассьерра провел за "Сочи" 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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