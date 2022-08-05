"Зенит" близок к покупке 18-летнего бразильца
Фото: сайт "Коринтианса"/Автор неизвестен
Центральный защитник "Коринтианса" Роберт Ренан близок к переходу в "Зенит".
Как пишет Br NoticiasYahoo, российский клуб пока ведет устные переговоры по 18-летнему футболисту и предлагает идеальный вариант сделки для всех её участников.
По данным источника, на этой неделе Ренан летал в Европу, где провёл переговоры с представителями дортмундской "Боруссии", "Вулверхэмптона" и других неназваных клубов.
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