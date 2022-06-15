"Зенит" близок к подписанию лидера "Сочи"
Фото: твиттер Матео Кассьерры/Автор неизвестен
Колумбийский нападающий "Сочи" Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, руководство питерцев уже начало переговоры с футболистом по условиям личного контракта. Сумма трансфера не разглашается.
В минувшем сезоне 25-летний Кассьерра провел за "Сочи" 26 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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