"Зенит" близок к подписанию лидера "Сочи"

Фото: твиттер Матео Кассьерры/Автор неизвестен

Колумбийский нападающий "Сочи" Матео Кассьерра близок к переходу в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, руководство питерцев уже начало переговоры с футболистом по условиям личного контракта. Сумма трансфера не разглашается.

В минувшем сезоне 25-летний Кассьерра провел за "Сочи" 26 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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