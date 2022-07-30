Зеленский высказался о трансфере Зинченко в "Арсенал"

Фото: сайт "Арсенала"/Автор неизвестен

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о трансфере полузащитника Александра Зинченко в лондонский "Арсенал".

По его словам, он лично знает многих игроков лондонского клуба.

"Поддерживаю ли я "Арсенал"? Да, со многими игроками я знаком лично. Честно говоря, мы все фанаты Зинченко. Футболисты делают отличную работу, тяжёлую работу, они известные люди и нам очень помогают. Шевченко тоже отличная личность. Не могу сказать, что люблю Зинченко больше, чем Шевченко, потому что Андрей перестанет со мной разговаривать. И не могу сказать наоборот. Это важные люди. Так что я фанат футбола", — сказал Владимир Зеленский в эфире YouTube-канала Piers Morgan Uncensored.

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