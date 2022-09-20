Зеленский пообщался с президентом УЕФА

Теги украинаалександер чеферин

Зеленский пообщался с президентом УЕФА

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом УЕФА Александером Чеферином.

"Провёл телефонный разговор с президентом УЕФА Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ", — отметил после разговора Зеленский в своём твиттере.

Напомним, что футбольній сезон Украине возобновился 23 августа. По итогам четырёх туров возглавляет турнирную таблицу "Колос»", у которого 10 баллов.

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