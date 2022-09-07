Зе Луиш вместо "Динамо" Киев перешел в турецкий клуб

Фото: сайт "Хатайспора"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Хатайспора" на официальном сайте объявила о переходе нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался турецкому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в киевское "Динамо".

31-летний Зе Луиш ранее выступал за "Жил Висенте", "Брагу", "Видеотон", "Спартак", "Порту", "Локомотив" и "Аль-Таавун". За сборную Кабо-Верде сыграл 19 матчей и забил три гола.

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