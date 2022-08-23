Защитнику "Сити" Менди грозит пожизненный срок

Фото: фан-инстаграм Бенжамена Менди/Автор неизвестен

В Англии в эти дни проводят слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником "Манчестер Сити" Бенжаменом Менди нескольких девушек.

Если его вину докажут, то ему грозит от 5 до 20 лет. Также статья предусматривает пожизненное заключение, сообщает Marca.

В то же время игрок не признал вину ни в одном из девяти обвинений в изнасиловании шести девушек.

Суд должен состояться 24 января.

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