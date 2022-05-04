Защитником дортмундской "Боруссии" Аканджи интересуются три топ-клуба

Фото: твиттер Мануэля Аканджи/Автор неизвестен

"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" проявляют интерес к швейцарскому защитнику дортмундской "Боруссии" Мануэлю Аканджи, сообщает Bild.

По сведениям источника, европейские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия", скорее всего, согласится продать игрока, так как его контракт истекает через год, а он отказался его продлевать.

В нынешнем сезоне 26-летний Аканджи провел за "Боруссию" 34 матча во всех турнирах и забил один гол.

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