Защитником дортмундской "Боруссии" Аканджи интересуются три топ-клуба
Фото: твиттер Мануэля Аканджи/Автор неизвестен
"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" проявляют интерес к швейцарскому защитнику дортмундской "Боруссии" Мануэлю Аканджи, сообщает Bild.
По сведениям источника, европейские топ-клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Боруссия", скорее всего, согласится продать игрока, так как его контракт истекает через год, а он отказался его продлевать.
В нынешнем сезоне 26-летний Аканджи провел за "Боруссию" 34 матча во всех турнирах и забил один гол.
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