Защитником ЦСКА Магнуссоном интересуются два клуба РПЛ
Фото: твиттер Хердура Магнуссона/Автор неизвестен
Исландским защитником московского ЦСКА Хердуром Магнуссоном интересуются два клуба Российской Премьер-Лиги, сообщает Sport24.
По сведениям источника, футболист входит в сферу интересов "Краснодара" и "Торпедо". Контракт игрока с "армейцами" истекает в конце июня, поэтому он может сменить клуб бесплатно. Исландцем также интересуются "Базель", "Аугсбург" и "Страсбур".
В минувшем сезоне 29-летний Магнуссон провел за ЦСКА четыре матча и не отметился результативными действиями.
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