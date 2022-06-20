Защитником ЦСКА Магнуссоном интересуются два клуба РПЛ

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Защитником ЦСКА Магнуссоном интересуются два клуба РПЛ

Фото: твиттер Хердура Магнуссона/Автор неизвестен

Исландским защитником московского ЦСКА Хердуром Магнуссоном интересуются два клуба Российской Премьер-Лиги, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболист входит в сферу интересов "Краснодара" и "Торпедо". Контракт игрока с "армейцами" истекает в конце июня, поэтому он может сменить клуб бесплатно. Исландцем также интересуются "Базель", "Аугсбург" и "Страсбур".

В минувшем сезоне 29-летний Магнуссон провел за ЦСКА четыре матча и не отметился результативными действиями.

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