Защитник "Ювентуса" может перейти в "Вест Хэм"

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Защитник "Ювентуса" может перейти в "Вест Хэм"

Фото: твиттер Луки Пеллегрини/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к защитнику туринского "Ювентуса" Луке Пеллегрини, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Юве" готов отпустить игрока за приемлемую сумму.

В минувшем сезоне 23-летний Пеллегрини провел за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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