Защитник "Вильярреала" поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля"

Фото: твиттер Фойта\Автор неизвестен

Аргентинский защитник "Вильярреала" Хуан Фойт поделился ожиданиями от первого матча против "Ливерпуля" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Мы все еще не знаем, как они будут играть, но мы спокойны, потому что тренерский штаб подготовится к матчу со всем должным уважением после многочасовой работы.

Мы собираемся выложиться на сто процентов, мы знаем, что это команда топ-уровня, которая подходит к матчу после побед над "Сити" и "Юнайтед", это очень сильная команда в нападении, а в обороне они действуют очень организованно. Из всех команд Европы она кажется мне самой сбалансированной.

Луис Диас, Мане, Салах... Я еще не встречался с ними, но я уважаю их, они игроки топ-уровня, но давайте посмотрим, что произойдет", – сказал аргентинец.

Игра между "Ливерпулем" и "Вильярреалом" состоится уже завтра, 27 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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